Chord Dasar Tempat Terakhir - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tempat Terakhir, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Tempat Terakhir ini termuat di album kompilasi Padi, 'The Singles', dirilis pada 2011 silam.

Lirik lagu ini menggambarkan sebuah harapan atau doa agar bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surga nanti.

Berikut chord Tempat Terakhir dari Padi Reborn

C G

meskipun aku di surga

Dm

mungkin aku tak bahagia

A# F

bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu

[intro] C G Dm A# F 2x

C G

lama sudah kau menemani

Dm Am G

langkah kaki di sepanjang

F Am G

perjalanan hidup penuh cerita

C G

kau adalah bagian hidupku

Dm Am G F

dan akupun menjadi bagian

Am G

dalam hidupmu yang tak terpisah

F Am G

kau bagaikan angin di bawah sayapku

F C G

sendiri aku tak bisa seimbang

A#

apa jadinya bila kau tak di sisi

[chorus]

C G

meskipun aku di surga

Dm

mungkin aku tak bahagia

A# F

bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu

C G

aku ingin kau menjadi

Dm

bidadariku di sana

A# F

tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian

[int] C G Dm A# F 2x

C G

bila nanti aku kehilangan

Dm Am G F

mungkin itu hanya sesaat

Am G

karena ku yakin kita kan bertemu lagi

F Am G

kau bagaikan angin di bawah sayapku

F C G

sendiri aku tak bisa seimbang

A#

apa jadinya bila kau tak di sisi

[chorus]

C G

meskipun aku di surga

Dm

mungkin aku tak bahagia

A# F

bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu

C G

aku ingin kau menjadi

Dm

bidadariku di sana

A# F

tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian

[solo] C G Dm A# F 2x

F C

tanpamu tak akan sama

[chorus]

C G

meskipun aku di surga

Dm

mungkin aku tak bahagia

A# F

bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu

C G

aku ingin kau menjadi

Dm

bidadariku di sana

A# F

tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian

C G

meskipun aku di surga

Dm

mungkin aku tak bahagia

A# F

bahagiaku tak sempurna bila itu tanpamu

C G

aku ingin kau menjadi

Dm

bidadariku di sana

A# F C

tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian

[outro] C

