Chord Dasar Terbakar Cemburu - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Terbakar Cemburu, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Terbakar Cemburu ini termuat di album kompilasi Padi, 'The Singles', dirilis pada 2011 silam.

Lirik Terbakar Cemburu ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang cemburu dengan orang yang dicintainya.

Berikut chord Terbakar Cemburu dari Padi Reborn

Intro: C E Am Dm G

C E

aku terbakar cemburu

Am

cemburu buta

Dm G

tak bisa ku padamkan amarah di hatiku

C E

sakit menahan sakit hati

Am

menyimpan perih

Dm G

tak bisa ku terima apa yang ku alami

Em

ibaratnya jantung hati

Am

tersayat pedang tajam

Dm G

betapa sakitnya ku rasakan itu

C E

dan kini aku tahu ku sangat

Am Dm G

begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu

C E

mungkin selama ini ku salah

Am Dm G

tak pernah pedulikanmu setulusnya hatiku

Interlude: F C Am Bb C

F

ku akui ternyata

Dm

sakitnya membakar hati

F

sudah membuatmu pergi

G

kini hanya tinggalkan luka

Interlude: C E

Am Dm G

begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu

C E

mungkin selama ini ku salah

Am Dm G

tak pernah pedulikanmu setulusnya hatiku

Interlude: C E Am Dm G

E

mungkin selama ini ku salah

Interlude: Am Dm G

Baca juga: Chord Dasar Aku Bisa Menjadi Kekasih - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari Bm

Baca juga: Chord Dasar Jangan Datang Malam Ini - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Baca juga: Chord Dasar Ode - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari G

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya