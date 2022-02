Chord Dasar Jangan Datang Malam Ini - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Jangan Datang Malam Ini, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Jangan Datang Malam Ini termuat di album kelima Padi yang bertajuk Tak Hanya Diam, dirilis pada 2007 silam.

Lirik Jangan Datang Malam Ini mengisahkan tentang sepasang sejoli yang baru berpisah, sehingga masih tersimpan luka dan tak menginginkan adanya pertemuan dahulu.

Berikut chord Jangan Datang Malam Ini dari Padi

Intro : C Dm Am Dm C Dm Am F

C Dm Am Dm

kau datang menyejukkan diriku

C Dm Am Dm

menikam hatiku detak jantungku

C Dm Am Dm

sesungguhnya ku tak inginkan dirimu

C Dm Am Dm

di saat ini di tempat ini..

G F G

di pelupuk hatiku melupakanmu

F

di pusara jiwaku

Dm

pernah ku memiliki

Bb Bb

kisah tersembunyi dalam hidupku

C G

mengapa kau harus datang di sini

Dm G

malam ini tak bisa aku hindari

C G

mengapa bila ku menafikkanmu

Dm G

bukan saatnya dan bukan waktunya

C Dm Am Dm

apapun yang terjadi

C Dm Am Dm

kau tau sebenarnya hidupku

C Dm

sudah menyenangkan

Am Dm

saat ini sudah cukup

C Dm Am

cukup sudah cukup sudah

Dm

ku berbahagia

G F

tak sepatutnya kita berjumpa lagi

G F Dm

tak sepantasnya aku menyimpan perasaan

Bb Bb

di satu tanganku yang lain

Interlude : C G Dm G 2x

F

semua tlah berakhir di hari itu

Am

tak perlu ku susun lagi serpihan yang dulu

F

aku tak bisa menjadikan semuanya sempurna

Bb G

hanya keinginan yang terbaik bagi semua

C Dm Am Dm

kau datang di sini

C Dm Am

terlanjur mengejutkanku

Baca juga: Chord Dasar Ode - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari G

Baca juga: Chord Dasar Teruslah Bernyanyi - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari A

Baca juga: Chord Dasar Jika Engkau Bersedih - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya