Chord Gitar dan Lirik Lagu Darari - Treasure, Lengkap dengan Terjemahannya

Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Darari oleh boyband Treasure.

Lagu ini pertama kali dirilis di kanal YouTube TREASURE pada 15 Februari 2022.

Bahkan, kini lagu Darari tengah viral di aplikasi TikTok.

Tidak hanya lirik, artikel ini juga dilengkapi dengan terjemahan lagu Darari.

Chord Gitar Lagu Darari - Treasure:

[Intro]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Verse 1]

Dm7 G

sasil mariji Since seventeen yeah

Cmaj7 C7

neol jikyeobwatji mareul mot haesseul ppun

Dm7 G

yeojeonhi ne juwil maemdora

Cmaj7 C7

du nuneul ttel suga eopjana

Dm7 G Cmaj7 C7

ho hoksi neodo gateun mamiljineun

Dm7 G

nan an gunggeumhae Yeah

Cmaj7 C7

nan nega joeunikka

[Pre-chorus]

Dm7

ne nunbichi heundeullyeo

G

You already know

Em7

neodo wonhandaneun geol

Am7 Dm7

ne ipga misoga beonjinikka

G Cmaj7 C7

geugeol bonikka Bonita-nita nega

Dm7 G

naega malhaesseotjana You already know

Em7 Am7

nega mame deundan geol

Dm7

ne gin meori nallinikka

G

geugeol bonikka Bonita-nita nega

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Verse 2]

Dm7 G Cmaj7

Baby ne deokbune ssodajineun aidieo

C7 Dm7

gamume bi odeut nega naege isseo Pressure

G

jogeum seotun nae pyohyeon

Cmaj7

norael billyeo I give u love

C7

modu neol hyanghae heulleo

Dm7 G

ttatteuthameul neukkyeo ne yeopeseo nan

Cmaj7

hoppang gateun ttakkeunhan

C7

sarangi chajawasseo

Dm7 G

Uh ummm, Excuse me Miss

Cmaj7 C7

I L.O.V.E Y.O.U

[Pre-chorus]

Dm7

ne nunbichi heundeullyeo

G

You already know

Em7

neodo wonhandaneun geol

Am7 Dm7

ne ipga misoga beonjinikka

G Cmaj7 C7

geugeol bonikka Bonita-nita nega

Dm7 G

naega malhaesseotjana You already know

Em7 Am7

nega mame deundan geol

Dm7

ne gin meori nallinikka

G

geugeol bonikka Bonita-nita nega

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Bridge]

Dm7

cheoeum neukkyeoboneun Love like this

G

Give me love like this

Show you love like this yeah

Cmaj7

ttara bulleojullae Sing like this

C7 Dm7

Oh sing with me han beon deo Ayo

Boom chicky boom

G

Can you feel my heartbeat

Cmaj7 C7

Boom chicky boom gidarigo itjana

Dm7 G

Boom chicky boom Doo doo doo doo

neoege dakil bara All for you

[Chorus]

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7 C7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

Dm7 G

darararararari

Cmaj7 C7

neol bogo isseum eumagi Babe

Dm7 G

neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Cmaj7

nega myujeunikka jal deureobwa Play it

[Outro]

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol neol dalmeun mellodi

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol Oh fall in love with me

Dm7 G Cmaj7 C7

sollamipasol neol dalmeun mellodi

Dm7 G Cmaj7

sollamipasol Oh fall in love with me

Terjemahan Lagu Darari - Treasure:

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Itu melodimu, melodimu.

Kamu inspirasiku, jadi dengarkanlah. Mainkan.

Sebenarnya itu benar sejak tujuh belas, ya

aku melihatmu, aku terlalu terpana untuk berbicara

Itu masih berputar di sekitarmu

Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darimu

Oh-oh-oh, jika pernah…

Apakah kamu merasakan hal yang sama?

Aku tidak penasaran, ya

karena aku menyukaimu

Matamu gemetar, kamu sudah tahu

Karena senyummu menyebar di bibirmu, kamu juga menginginkannya

Dengan melihatmu

Bonita-nita, kamu

sudah kubilang, kamu sudah tahu

aku menyukaimu karena aku meniup rambut

panjangmu kamu

Bonita-nita, kamu

Darararararari

Adalah musik saat aku melihatmu sayang

Itu melodimu, melodimu. Kamu inspirasiku, jadi dengarkanlah. Mainkan.

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Itu melodimu, melodimu. Kamu inspirasiku, jadi dengarkanlah. Mainkan.

Sayang, ide ini mengalir karenamu

Kamu seperti hujan saat kemarau

Kamu adalah penyemangatku

Aku tidak pandai mengekspresikan diri

Pinjam sebuah lagu, aku memberimu cinta

Semuanya mengalir ke arahmu-oh-oh-oh

Aku bisa merasakan kehangatan saat di sampingmu

Aku menemukan cinta yang sehangat hopang

Mm-mm, permisi, nona

I LOVE YOU

Matamu gemetar, kamu sudah tahu

Karena senyummu menyebar di bibirmu, kamu juga menginginkannya

Dengan melihatmu

Bonita-nita, kamu

sudah kubilang, kamu sudah tahu

aku menyukaimu karena aku meniup rambut

panjangmu kamu

Bonita-nita, kamu

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Untukmu melodi, melodi, yeah

Kau inspirasinya, jadi dengarkan baik-baik, mainkan

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Untukmu melodi, melodi, ya

Kau inspirasinya, jadi dengarkan hati-hati, mainkan

Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya, cinta seperti ini

Beri aku cinta seperti ini,

Tunjukkan cintamu seperti ini, ya

Bisakah kamu bernyanyi bersama?, bernyanyi seperti ini

Oh, bernyanyi bersamaku, sekali lagi, ayo

Boom chicky boom

Bisakah kamu merasakan detak jantungku?

Boom chicky boom

menunggumu

Boom chicky boom

Doo- doo doo doo

Kuharap itu mencapai Anda semua untuk Anda

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Itu melodimu, melodimu.

Kamu inspirasiku, jadi dengarkanlah. Mainkan.

Darararararari

Ketika melihatmu, musiknya menjadi sayang

Itu melodimu, melodimu.

Kamu inspirasiku, jadi dengarkanlah. Mainkan.

Sol-la-mi-fa-sol

Anda menyerupai melodi

Sol-la-mi-fa-sol

Oh, jatuh cinta padaku

Sol-la-mi-fa-sol

Anda menyerupai melodi

Sol-la-mi-fa- sol

Oh, jatuh cinta padaku, ya.

