Simak lirik dan chord gitar lagu Cintaku dari Chrisye.

Lagu berjudul Cintaku pertama kali dirilis oleh Chrisye pada 1999, silam.

Lagu Cintaku masuk dalam album milik Chrisye yang bertajuk 'Seperti Yang Kau Minta'.

Lirik dan Chord Cintaku - Chrisye

[Intro]



E F#m G#m F#m (4x)



E F#m

Kan ku jalin lagu

G#m F#m

Bingkisan kalbuku

F#m

Bagi insan dunia

F E

Yang mengagungkan cinta





E F#m

Betapa nikmatnya

G#m F#m

Di cumbu asmara

F#m

Bagai embun pagi

G#m

Yang menyentuh rerumputan





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

F

Nikmat bercinta





[Int]



E F#m G#m F#m





E F#m

Kan ku jalin lagu

G#m F#m

Bingkisan kalbuku

F#m

Bagi insan dunia

F E

Yang mengagungkan cinta





E F#m

Betapa nikmatnya

G#m F#m

Di cumbu asmara

F#m

Bagai embun pagi

G#m

Yang menyentuh rerumputan





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

F E

Nikmat bercinta





[Int]



A G#m F#m G#m

A G#m D B



E F#m G#m F#m 2x





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

B

ikmat bercinta



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

B

Nikmat bercinta



A

indahnya

G#m

Nikmat bercinta

F#m

indahnya

F

Nikmat bercinta



[Outro]



E F#m G#m F#m





