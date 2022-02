Chord Denting - Melly Goeslaw: Rintik Gerimis Mengundang Kekasih di Malam Ini

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Denting dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Melly Goeslaw.

Lagu Denting pertama kali dirilis oleh Melly Goeslaw pada 17 Januari 2002.

Lagu berjudul Denting ini juga menjadi satu di antara OST film Ada Apa dengan Cinta.

Lagu Denting kini kembali viral setelah bermunculan di TikTok dan menjadi salah satu sound populer di TikTok.

Chord Gitar Denting - Melly Goeslaw:

Verse :

Am

Denting Yang berbunyi

F

Dari dinding kamarku

Dm

Sadarkan diriku

E Am

Dari lamunan panjang

F

Tak terasa malam

Dm

Kini semakin larut

E

Kumasih terjaga





Am

Sayang kau dimana

F

Aku ingin bersama

Dm

Aku butuh semua

E Am

Untuk tepis kan rindu

F

Mungkinkah kau disana

Dm

Merasa yang sama

E

Seperti dinginku

Am

Di malam ini





Reff :



A Dm G

Rintik gerimis mengundang

C F

Kekasih di malam Ini

Dm

Kita Menari

E Am

Dalam rindu yang indah

A Dm G

Sepi kurasa hatiku

C F

Saat ini oh sayangku

Dm E Am

Jika kau disini aku tenang

Denting - Melly Goeslaw:

(Tribunnews.com)

