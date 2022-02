Heran Viral, Wirda Mansur Jelaskan Riwayat Pendidikannya, Mengaku Kuliah di Empat Kampus Berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Wirda Mansur, anak Ustaz Yusuf Mansur, belakangan ini jadi sorotan karena latar belakang pendidikannya.

Sebab, riwayat pendidikannya yang tertera di linkind, jawaban saat tanya jawab di Instagram Story, dengan di laman kemdikbud.go.id, tidak sama.

Sebagian besar netizen lantas merasa heran dan meragukan kebenaran bahwa Wirda Mansur pernah menempuh pendidikan di University of Oxford.

Ia pun dianggap telah membohongi publik mengenai latar belakang pendidikannya.

Mengaku kuliah di luar negeri, ternyata Wirda Mansur kuliah di kampus ayahnya, yakni Institur Daarul Quran Jakarta.

Baca juga: Ustaz Yusuf Mansur Ingin Jodohkan Putrinya dengan Hasan Ali Jaber, Wirda Mansur: Dibawa ke Doa Aja

Karena viral, Wirda Mansur kemudian menyampaikan klarifikasi melalui Instagram Story akun pribadinya @wirda_mansur, Rabu (23/1/2020).

Wanita 29 kelahiran November 2001 itu menjelaskan kenapa riwayat pendidikannya bisa berbeda-beda.

"Halo semuanya, oke, jadi di sini gua mau meluruskan yang lagi viral belakangan ini."

"Gua juga enggak ngerti gitu aja kok viral."

Wirda Mansur memberikan klarifikasinya melalui Instagram Story akun pribadinya @wirda_mansur, Rabu (23/1/2020). (Instagram @wirda_mansur)

"But its okay, enggak apa-apa, i'm very open to you."