Kini Populer, Song Kang Ceritakan Masa Sulit Mengawali Karier

TRIBUNNEWS.COM - Bagi pecinta drama Korea, tentu sudah tak asing dengan nama aktor Song Kang.

Selain aktingnya yang memukau, wajah tampannya membuat penggemar jatuh cinta hingga membuat dirinya saat ini menjadi satu di antara aktor populer Korea Selatan.

Baru-baru ini dalam sebuah wawancara bersama majalah CG Korea, Song Kang membeberkan cerita perjalanan awal kariernya yang sulit.

Aktor kelahiran 1994 ini mengatakan bahwa dirinya kerap gagal saat mengikuti casting.

Tak hanya itu, saat di lokasi syuting untuk pertama kalinya, Song Kang juga mengaku pernah merasa sedih karena tidak mengerti terminologi atau istilah yang digunakan di lokasi syuting.

“Bahkan ketika saya tidak syuting, saya masih pergi ke lokasi syuting dan menonton. Saat itu saya sedang syuting 'The Liar and His Lover,' dan saya pergi dengan manajer untuk melihat bagaimana mereka syuting," kata Song Kang dikutip dari Soompi, Kamis (24/2/2022).

Namun seiring waktu, Song Kang membiasakan diri dengan istilah-istilah itu. Ia berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.

"Awalnya, saya menonton dari jauh, tetapi kemudian sutradara memanggil saya dan berkata, 'Kamu tidak bisa hanya menonton dari sana, kamu harus melihat bagaimana mereka bertindak di monitor.' Saya juga mengetahuinya saat itu," ujar Song Kang.

"Saya pikir saya hanya menangani semuanya secara langsung, tidak peduli apa. Meskipun saya masih tidak tahu banyak hal, saya menjadi lebih akrab dengan cara kerjanya," lanjutnya.

Aktor Song Kang dikenal sebagai pemeran utama dalam serial Love Alarm, Sweet Home, dan Nevertheless. Namanya populer saat membintangi drama-drama tersebut.

Kini, drama terbarunya bersama Park Min Young sedang tayang di JTBC yang berjudul Forecasting Love and Weather.