Chord Gitar dan Lirik Lagu Cemburu - Dewa 19: Tapi Aku Manusia yang Mudah Sakit Hatinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Cemburu dari Dewa 19.

Lagu Cemburu merupakan lagu yang masuk di album Bintang Lima.

Di album Bintang Lima, Once sudah menjadi vokalis Dewa 19.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cemburu - Dewa 19



Intro : G..F..Em…..

G..F..Em…..

.

G D/F# Em

..ingin ku bunuh pacarmu

Em -D -C

saat dia cium bibir merahmu

G D/F# Em

..didepan kedua mataku

Em -D -B Em

hatiku terbakar jadinya cantik

C -D G (D-Em-F#m-G)

aku cemburu..

.

G D/F# Em

..ingin ku bunuh pacarmu

Em -D -C

saat dia peluk tubuh indahmu

G D/F# Em

..didepan teman-temanku

Em -D B Em

makan hati jadinya cantik

C -D G

aku cemburu..

.

A#

..meskipun aku pacar rahasiamu

Gm

..meskipun aku selalu yang kedua

A# (-C)

…tapi aku manusia

A# (-C) D D/F#…

yang mudah sakit hatinya..

.

G F Em

..mungkin memang nasibku

G F Em

…yang selalu menunggu

E Am E Am E

untuk jadi yang per-ta-ma

.

Am Cm

mungkinku katakan kepadanya saja

Am Cm

bahwa aku juga milikmu

Am Cm

bahwa aku juga…..uuuuuu

Am Cm

bahwa aku juga kekasih hatimu

.

Musik : G D/F# Em Em-D-C Cm

G D/F# Em Em-D-B..

Em..C -D G

.

A#

… meskipun aku pacar rahasiamu

Gm

…meskipun aku selalu yang kedua

A# (-C)

…tapi aku manusia

A# (-C) D D/F#…

yang mudah sakit hatinya..

.

G D/F# Em

..ingin ku bunuh pacarmu

Em -D -C Cm

saat dia peluk tubuh indahmu

G D/F# Em

..didepan kedua mataku

Em -D -B Em

hatiku terbakar jadinya cantik

C -D G

aku cemburu..

.

C -D B Em

aku cemburu jadinya cantik

C -D B Em

aku cemburu jadinya cantik

C -D B Em

aku cemburu jadinya cantik

C -D B Em

aku cemburu jadinya cantik

C -D G F#m-G

aku cemburu..

(Tribunnews.com)