Jadwal Acara TV Sabtu 26 Februari 2022: MasterChef Indonesia di RCTI, Film The Monuments Men di GTV

Simak jadwal acara TV Sabtu (26/2/2022). Ada MasterChef Indonesia hingga film The Monuments Mens.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (26/2/2022) di GTV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Saksikan beragam acara TV menarik yang hadir di akhir pekan besok.

Di RCTI tayang ajang memasak MasterChef Indonesia Season 9.

Kemudian, dapat kamu saksikan film komedi tentang perang Amerika-Jerman berjudul The Monuments Men, tayang di GTV.

Selain itu, ada di Trans TV pukul 19.30 WIB ada sinema spesial Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 26 Februari 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

GTV

The Monuments Men ()

01:00 Breaking The Magician Code

01:30 Buletin iNews Malam

02:00 Naik Enak Turun Ogah