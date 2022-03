Chord Gitar dan Lirik Lagu Hati-Hati di Jalan - Tulus: Semoga Rindu Ini Menghilang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Hati-Hati di Jalan dalam artikel berikut ini.

Lagu Hati-Hati di Jalan dinyanyikan oleh penyanyi Tulus.

Dirilis pada 3 Maret 2022, video lirik lagu ini telah tayang di YouTube Tulus.

Hingga Sabtu (5/3/2022), video lagu Hati-Hati di Jalan telah ditonton lebih dari 786 ribu kali.

Bahkan lagi ini tengah viral di aplikasi TikTok dengan kutipan lirik: semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan.

Chord Gitar Lagu Hati-Hati di Jalan - Tulus:

[Intro] F B F B

F C Am Dm

Perjalanan membawamu

F B

Bertemu denganku

A Dm Gm

Ku bertemu kamu



F Fm A Dm

Sepertimu yang kucari

B

Konon aku juga

Am Dm Gm

Seperti yang kau cari

Dm F C#

Kukira kita asam dan garam

F Am

Dan kita bertemu di belanga

Dm C Gm

Kisah yang ternyata tak seindah itu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

F A Dm

Kasih sayangmu membekas

F B

Redam kini sudah

Am Dm C

Pijar istimewa

F F A Dm

Entah apa maksud dunia

Cm C B

Tentang ujung cerita

Fm Dm Gm

Kita tak bersama

Dm G

Semoga rindu ini menghilang

F Am

Konon katanya waktu sembuhkan

Dm C Gm C

Akan adakah lagi yang sepertimu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Dm Gm

Kau melanjutkan perjalananmu

Am Am C F Am Dm

Ku melanjutkan perjalananku

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

E C F

Kukira kita akan bersama

Cm A Dm Cm F

Hati-hati di jalan

Video Lirik Lagu Hati-Hati di Jalan - Tulus:

