Merayakan Ulangtahun Jaehyun NCT dengan Kegiatan Sosial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM - NCT merupakan boy group dari Korea Selatan.

Mereka punya banyak penggemar di Indonesia.

Dan fans mereka di Tanah Air sering merayakan ulang tahun para member grup idol tersebut. Termasuk ulangtahun Jeong Jaehyun, member NCT kelahiran tahun 1997.

Jeong Jaehyun sering disebut sebagai "Valentine Boy" karena berulangtahun tepat di tanggal 14 Februari.

Sebagai fans NCT, Isni Yunita Rahayu merayakan ulangtahun Jeong Jaehyun dengan mengisi kegiatan sosial yang diberinya tajuk “Infinity Valentine”.

Dokter gigi berusia 28 tahun ini sempat berucap bahwa hasil dari aksi sosial yang ia lakukan mungkin tidak akan sampai ke telinga idolanya.

Namun, ia ingin dapat turut merayakan hari yang bermakna ini dengan cara yang dapat memberikan manfaat ke lingkungan sekitar.

“Kita memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada Jeong Jaehyun. Melalui project ini kita mengajak donatur untuk ikut serta pula memberikan dukungan serta kasih sayang terhadap sesama yang membutuhkan, kepada satwa liar yang terancam punah, serta kepada alam yang semakin gersang,” terangnya.

Keinginan sederhana itu pun tercapai. Donasi untuk anak Indonesia melawan covid-19 berhasil disalurkan melalui UNICEF Indonesia.