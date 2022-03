Chord Gitar dan Lirik Lagu Diri - Tulus: Hari Ini Kau Berdamai dengan Dirimu Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagi berjudul Diri dalam artikel berikut ini.

Lagu Diri dinyanyikan oleh penyanyi Tulus.

Dirilis 3 Maret 2022, video lirik lagu Diri telah diunggah di kanal YouTube Tulus.

Hingga Senin (7/3/2022), video lirik tersebut telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

Bahkan, lagu Diri tengah trending di YouTube hingga viral di TikTok dengan kutipan lirik: hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri.

Chord Gitar Lagu Diri - Tulus:

Bait 1

F Bbm C

Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri..

Gm C F

Kau maafkan semua salahmu ampuni dirimu

Bb

Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra

Gm C F

Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya

Am Bb

Maafkan semua yang lalu

Gm C Bb

Ampuni hati kecilmu

Reff

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar tenteram yang berkuasa

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F

Semua baik-baik saja

Bait 2

Bb

Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri

Gm C F

Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu

Bb

Suarakan bilang padanya jangan paksakan apapun

Gm C F

Suarakan ingatkan terus aku makna cukup

Reff

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar senyum jadi senjata

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F Bb

Semua baik-baik saja..

Am Bb G C Dm C Gm

Bila lelah menepilah...

Am Bb G C F Bb

Hayati alur napasmu...

C D

uuu

Reff

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar tenteram yang berkuasa

D Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em Bb G

Katakan pada dirimu

A D

Semua baik-baik saja

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar senyum jadi senjata

Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em B G

Katakan pada dirimu

A Am Cm D Bb Em

Semua baik-baik saja..

A Am D G

Semua baik-baik saja

Am G Am A G

Video Lirik Lagu Diri - Tulus:

