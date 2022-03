Ifan Seventeen Sebut Brand Lokal Indonesia Tak Tampil di Paris Fashion Week Tapi Paris Fashion Show

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ifan Seventeen berbicara mewakili Pihak Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf) mengatakan bahwa brand lokal Indonesia bukan tampil di Paris Fashion Week 2022.

Brand-brand asli Indonesia itu tampil di Paris Fashion Show dalam momen Paris Fashion Week 2022 yang digelar oleh Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) di Perancis.

Baca juga: Heboh Soal Paris Fashion Week, Ifan Seventeen Jawab Tudingan Gekraf Bodohi Masyarakat

Baca juga: Paris Fashion Week 2022 Disorot, Benarkah Ariel NOAH hingga Anya Geraldine Digandeng Tampil di Sana?

Lebih lanjut, Ifan Seventeen pun menjelaskan bahwa Gekrafs sudah memberi edukasi tersebut ke para brand lokal yang diberangkatkan ke Paris.

"Memang bukan ke Paris Fashion Week dari FHCM. Thats why kita namain Gekrafs Paris Fashion Show during (at) Paris Fashion Week," ujar Ifan Seventeen dikutip Tribunnews.com, Selasa (8/3/2022).

Koleksi Chanel Huate Couture yang ditampilkan dalam rangkaian perhelatan Paris Fashion Week Huate Couture, Selasa (7/7/2015). (PATRICK KOVARIK / AFP)

"Dan itu sudah kita terapkan ke mereka dan sudah menjadi SOP desainer dan brand-brand yang ikut melalui Gekrafs," terangnya.

Ifan menduga ada kesalahpahaman yang membuat para brand tak menjelaskan secara rinci ke KOL (Key Opinion Leader) atau orang-orang yang menyuarakan hal tersebut.

Sehingga banyak influencer yang tak paham menyampaikan informasi salah ke masyarakat.

"Cuma kalau menurutku mungkin yang membuat miss di sini, pada saat brand-brand tersebut menyampaikan kepada para KOL (influencer, artis atau selebgram) yang ikut ke sana," tutur Ifan.

"Mungkin hal-hal ini kurang ditekankan, jadi banyak sekali yang menyebut kegiatan mereka dengan Paris Fashion Week," lanjutnya.