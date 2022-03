Venna Melinda Resmi Dinikahi Ferry Irawan, Verrel Bramasta Masih Panggil Om, Beda dengan Adiknya

TRIBUNNEWS.COM - Beda panggilan Verrel Bramasta dan Athalla Naufal pada Ferry Irawan.

Ferry Irawan dan Venna Melinda akhirnya mengikat janji suci pernikahan, Senin (7/3/2022).

Acara pernikahan keduanya digelar mewah di Bali.

Kebahagiaan Venna Melinda semakin lengkap dengan hadirnya kedua putranya, Verrel Bramasta dan Athalla Naufal.

Keduanya juga kompak memberikan selamat atas pernikahan kedua ibunya tersebut.

Namun, beda panggilan Verrel dan Athalla kepada Ferry menjadi perhatian.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya."

"Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama."

"Love you more than I can say ma," tulis Verrel lewat akun Instagram-nya.

Bukan hanya Verrel, Athalla Naufal juga mengirimkan doa untuk kehidupan pernikahan Venna dan Ferry agar bisa terus bersama sampai maut memisahkan.