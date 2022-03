Chord Dasar Cinta Dalam Doa - SouQy: Jika Menyakiti Aku Bisa Membuatmu Bahagia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Cinta Dalam Doa dari SouQy.

Chord Gitar Cinta Dalam Doa - SouQy

Intro : Am.. Dm.. G.. C.. F.. Dm.. E..



Am Dm

berakhirlah sudah cerita kita

G C

setelah sekian lama bersama

F Dm

kau hadirkan dia dalam cerita

E Am

yang hanya menyisahkan luka

Dm G C F

ku coba menahan perih yang kurasa

Dm E

walau ini menyakitkan . . .



Reff :

Am

jika menyakiti aku

Dm

bisa membuatmu bahagia

G

maka lakukanlah itu

C E

tanpamu ku yakin bisa

Am

ikhlas ku mencintaimu

Dm

ikhlas ku kehilanganmu

G

semoga kau bahagia

C E

dengan pilihanmu itu

F

kau bersama dia

G Am

aku bersama doa



Musk : Am - Bm - C - Dm - E -

G.. C.. Dm.. E

(Tribunnews.com)