Doni Salmanan Jadi Tersangka dan Terancam 20 Tahun Penjara, Dinan Fajrina: Aku Selalu di Sampingmu

TRIBUNNEWS.COM - Doni Salmanan kini resmi jadi tersangka atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Doni Salmanan ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 13 jam.

Pria asal Bandung tersebut langsung ditahan.

Ramadhan mengatakan, Doni Salmanan terancam pasal berlapis dengan ancaman penjara hingga 20 tahun.

Diketahui, Doni Salmanan padahal baru saja menikah dengan selebgram, Dinan Nur Fajrina pada Desember 2021 lalu.

Mendengar keputusan pihak polisi, sang istri langsung memajang foto bersama Doni Salmanan.

Ia menegaskan akan selalu setia menemani sang suami meski terancam hukuman berlapis.

Dinan Fajrina janji setia temani Doni Salmanan yang terancam penjara 20 tahun (Instagram)

Dinan yakin jika setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan.

"I love you so much forever and ever baby

Will always stand with so much love and compassion beside you