Mawar AFI Sebut Kisahnya Mirip Masa Lalu Maia Estianty, sang Musisi Akui Ada Tipe yang Sama

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga Mawar AFI atau Mysa Mawar dengan Steno Ricardo yang telah dibina sembilan tahun lamanya berakhir kandas.

Tak berselang lama setelah putusan cerai, Steno Ricardo kemudian menikah lagi dengan mantan baby sitter putranya, Susi.

Pernikahan tersebut digelar pada 21 Februari 202, hingga foto Steno saat menggendong Susi viral di media sosial.

Mengetahui hal itu, Mawar AFI mengungkapkan perasaan terdalamnya.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan YouTube Maia ALELDUL TV yang tayang Selasa (8/3/2022).

Mawar AFI mengaku sangat terkejut saat mengetahui kabar mantan suami menikah lagi dengan baby sitter anaknya.

"Mantan menikah dengan eks karyawan kamu, how do you feel?," tanya Maia Estianty selaku host.

"Speechless sekali, seperti orang ngambang nggak bisa napak, kaget luar biasa," jawab Mawar AFI.

Sempat merasa kecolongan, ia sampai disebut naif oleh orang-orang terdekatnya.

"Kalau orang bilang Mawar kok naif ya kok bisa-bisanya kecolongan, memang iya saya naif," tandasnya.