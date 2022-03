Chord Gitar dan Lirik Lagu Misteri Cinta - Nicky Astria: Kala Cinta Berlabuh di Dermaga

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Misteri Cinta merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Nicky Astria.

"Misteri Cinta" ada di album Retrospective yang dirilis pada 10 Januari 2012, lalu.

Misteri Cinta - Nicky Astria

Intro : Am Em Dm F Em E

Am F Am F



Am G

Kala cinta berlabuh di dermaga

F Am

Cu telusuri karang terjal berliku

Am G

Tak perduli pasirnya melukai

F E

Aku pasrah dalam rangkulnya



Am G

Bila cinta berlumur dusta

F Am

Aku tenggelam dalam keruhnya

Am G

Sebab dia memberi ceria

F E

Walau dia perih menyalibku



Reff:

C G

Pedihnya kemesraan yang dalam

Am F

Adalah luka karena tikamnya

C G

Tetes darah diatas suka cita

Am F E Am F E

Adalah suka lara di atas getarnya



Am G

Aku menjadi bulan atas riaknya

F Am

Aku menjadi bintang diatas gelombang

Am G

Aku jadi segala yang di inginkannya

F Em Am

Untuk didamparkan di pantai ini



Musik : Am Em F C Dm F G

Am Em F C Dm F E

C E



Reff:

C G

Pedihnya kemesraan yang dalam

Am F

Adalah luka karena tikamnya

C G

Tetes darah diatas suka cita

Am F E Am F E

Adalah suka lara di atas getarnya



Am G

Aku menjadi bulan atas riaknya

F Am

Aku menjadi bintang diatas gelombang

Am G

Aku jadi segala yang di inginkannya

F Em Am G F

Untuk didamparkan di pantai ini

Am G F Am G F

Di pantai ini di pantai ini

Am G F Am G F

Di pantai ini di pantai ini

Am G F Am G F

Di pantai ini di pantai ini

Am G F Am

Di pantai ini...

