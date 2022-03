Chord Dasar Butterfly - Melly Goeslaw ft Andika Pratama: Jalan Ini Jauh Namun Kita Tempuh

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dasar dan lirik lagu Butterfly yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw featuring Andika Pratama.

Lagu Butterfly pertama kali dirilis pada tahun 2007 oleh label Aquarius Musikindo.

Butterfly - Melly Goeslaw feat. Andika Pratama:

[intro] G Bm Em D C D Em Am D



Em Am

Ketika waktu mendatangkan cinta

D G

Aku putuskan memilih dirimu

C Am B

Setitik rasa itu menetes dan semakin parah



F#m Bm

Bisa ku rasa getar jantungmu

E A

Mencintaiku apa lagi aku

D

Jadikanlah diriku

Bm C#

Pilihan terakhir hatimu



[reff]



Bm E

Butterfly terbanglah tinggi

A D

Setinggi anganku untuk meraihmu

Bm

Memeluk batinmu

C# F#7

Yang sempat kacau karna merindu



Bm E

Butterfly fly away so high

A

As high as hopes I pray

D

To come and reach for you

Bm

Rescuing your soul

C# D

That previous messed up touching me and you



[interlude] F#m Bm E A

D Bm C#



F#m Bm

Jalan ini jauh namun kita tempuh

E A

Bagai bumi ini hanya milik berdua

D

Biar ku berlebihan

Bm C#

Mendekatimu namun ku tunggu



[coda] F#m E D C#

