Chord Gitar Dasar dan Lirik Lagu Diri - Tulus: Katakan pada Dirimu, Semua Baik-baik Saja

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Diri dari Tulus dalam artikel ini.

Belum lama ini, solois Tulis merilis album terbarunya yang bertajuk Manusia.

Album tersebut dirilis pada 3 Maret 2022, sekaligus perayaan satu dekade Tulus berkarya di industri musik.

Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Tulus juga mengunggah video lirik lagu-lagu dalam album Manusia.

Lewat lagu Diri, Tulus ingin mengingatkan untuk berdamai dengan luka di masa lalu.

Chord Gitar Lagu Diri - Tulus:

[Bait 1]

F Bbm C

Gm C F

Kau maafkan semua salahmu ampuni dirimu

Bb

Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra

Gm C F

Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya

Am Bb

Maafkan semua yang lalu

Gm C Bb

Ampuni hati kecilmu

Reff:

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar tenteram yang berkuasa

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F

Semua baik-baik saja

[Bait 2]

Bb

Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri

Gm C F

Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu

Bb

Suarakan bilang padanya jangan paksakan apapun

Gm C F

Suarakan ingatkan terus aku makna cukup

Reff:

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar senyum jadi senjata

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F Bb

Semua baik-baik saja..

Am Bb G C Dm C Gm

Bila lelah menepilah...

Am Bb G C F Bb

Hayati alur napasmu...

C D

uuu

Reff:

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar tenteram yang berkuasa

D Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em Bb G

Katakan pada dirimu

A D

Semua baik-baik saja

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar senyum jadi senjata

Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em B G

Katakan pada dirimu

A Am Cm D Bb Em

Semua baik-baik saja..

A Am D G

Semua baik-baik saja

Am G Am A G

Baca juga: Chord dan Lirik At My Worst - Pink Sweat$: I Need Somebody Who Can Love Me At My Worst

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Yura Yunita - Tutur Batin, Trending di YouTube: Tutur Batinku Tak akan Salah

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Pesan Terakhir - Lyodra: Genggam Tanganku Sayang, Dekat Denganku Peluk Diriku

Baca juga: Chord Dasar Jatuh Suka - Tulus, dari Kunci D: Bila Kau Lihat Ku Tanpa Sengaja Beginikah Surga

(Tribunnews.com)