Lihat Ibu Dijemput Pria Lain, Anak Sulung Mawar AFI Singgung Soal Pacar Baru: Aku Gak Punya Daddy

TRIBUNNEWS.COM - Tak marah, anak Mawar AFI justru tanya begini pada sang ibu saat dijemput pria lain.

Mawar AFI baru-baru ini mengaku terkejut dengan pertanyaan anaknya saat dirinya dijemput teman prianya.

Anak-anak Mawar memang sudah mengetahui keretakan rumah tangga orang tuanya.

Mereka juga tahu jika sang ayah, Steno Ricardo menikahi mantan baby sitter mereka, Susi Latifah.

Setelah menikah, Steno memang belum bertemu dengan anak-anak mereka.

Hal ini membuat mereka mulai kehilangan sosok ayah.

Dikutip dari tayangan YouTube NGOBROL ASIX yang diunggah pada Rabu (9/3/2022), melihat ibunya dijemput pria lain, anak sulung Mawar justru menanyakan hal ini.

Dia tanya, 'is that your boyfriend?'," kata Mawar AFI menirukan ucapan anaknya.

Mawar AFI pun langsung membantah dugaan buah hatinya itu.

"Aku bilang 'bukan. Enggak secepat itu'," katanya.