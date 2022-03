Chord Gitar Dasar Lagu Lemah Teles - Happy Asmara

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Lemah Teles.

Petikan liriknya yakni “kowe mbelok ngiwo nengen, tanpo nguwaske mburi.”

Lagu Lemah Teles merupakan lagu ciptaan artis Vicky Prasetyo.

Lagu tersebut kemudian dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi tanah air termasuk Happy Asmara.

Video Happy Asmara saat mengcover lagu tersebut di YouTube bahkan masuk trending untuk musik.

Bahkan lagu Lemah Teles ini juga sempat viral di TikTok.

Berikut ini chord gitar lagu Lemah Teles- Happy Asmara:

Intro C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

Chorus

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

