Chord Dasar Diri - Tulus: Luka-luka Hilanglah Luka, Biar Senyum Jadi Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dasar lagu Diri - Tulus di dalam artikel ini.

Lagu Diri telah dirilis Tulus 11 hari lalu di kanal YouTubenya.

Lirik video Diri - Tulus telah ditonton 4 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 136 ribu hingga saat ini, Senin (14/3/2022).

Berikut chord dasar Diri - Tulus:

[Bait 1]

F Bbm C

Gm C F

Kau maafkan semua salahmu ampuni dirimu

Bb

Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra

Gm C F

Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya

Am Bb

Maafkan semua yang lalu

Gm C Bb

Ampuni hati kecilmu

Reff:

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar tenteram yang berkuasa

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F

Semua baik-baik saja

[Bait 2]

Bb

Bisikkanlah terima kasih pada diri sendiri

Gm C F

Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu

Bb

Suarakan bilang padanya jangan paksakan apapun

Gm C F

Suarakan ingatkan terus aku makna cukup

Reff:

F

Luka-luka hilanglah luka

Bb

Biar senyum jadi senjata

Dm C F Gm

Kau terlalu berharga untuk luka..

Dm A F

Katakan pada dirimu

G Gm C F Bb

Semua baik-baik saja..

Am Bb G C Dm C Gm

Bila lelah menepilah...

Am Bb G C F Bb

Hayati alur napasmu...

C D

uuu

Reff:

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar tenteram yang berkuasa

D Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em Bb G

Katakan pada dirimu

A D

Semua baik-baik saja

G

Luka-luka hilanglah luka

C

Biar senyum jadi senjata

Em D G

Kau terlalu berharga untuk luka

Em B G

Katakan pada dirimu

A Am Cm D Bb Em

Semua baik-baik saja..

A Am D G

Semua baik-baik saja

Am G Am A G

