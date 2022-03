Chord Gitar Hanya Dia yang Ada di Antara Jantung Hati, Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Pecah Seribu.

Lagu Pecah Seribu dinyanyikan dan dipopulerkan oleh penyanyi dangdut senior, Elvy Sukaesih.

Lirik lagu Pecah Seribu milik Elvy Sukaesih ini diciptakan oleh Toto Ario.

Lagu milik Elvy Sukaesih ini viral kembali pada beberapa waktu lalu di TikTok, dan hingga saat ini menjadi sound populer di TikTok.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Terbaru Tulus - Hati-hati di Jalan, Tembus Top 50 Spotify Global

Baca juga: Chord Dasar Ruang Sendiri - Tulus, Kunci G: Beri Aku Kesempatan Tuk Bisa Merindukanmu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pecah Seribu - Elvy Sukaesih:

Intro: C . . . G . .

Am Em F

ho … . oo … . . aaa . .

Dm B E

hooo . . uuuu . . uuuu … . .

int: Am . . F … ( 2x ) F G Am …

Suling : Am F Em Am

F G Am

( gu ragu , ragu - ragu - ragu , ragu - ragu )

B - Am - G - F - E E

G - G# - Am

Am

bimbang ragu . . .

Dm C

… sementara malam mulai datang

B F Dm

… hasratku ingin bercermin . . . tapi

F E Am

… cerminku pecah seribu , pecah seribu

int: Em . . Am

E … . .

Am … Dm

ibarat bunga . .

G C Am

aku takut banyak kumbang yang hinggap … .

A7 Dm F E E - E

aku tak mau … … patah - patah tangkaiku patah . .

Am F G Am

aku tak mau . . .

int: F - F , G - G , Am . .

( # )

Am

bimbang ragu . . .

Dm C

… sementara malam mulai datang

B F Dm

… hasratku ingin bercermin . . . tapi

F E Am

… cerminku pecah seribu , pecah seribu

C Em

lalala . . lalala … hooo … . .

F G G - G# - A - A# - B

lalala . . lalala … hooo … . .

Solo : C … Em … F . . Dm . . G , F - E - Dm - G , G#

Suling : Am Em ( 2x ) Am

[ Reff : ]

Am

hanya dia . . . . . .

Am G F Am … E F G Am Am

dia … dia . . dia . . dia . . dia … … … . . . hanya dia

Am G

hanya dia . . yang ada diantara jantung hati

G

tempat bermanja , tempatnya rindu

G F Am

tempat curahan hati yang … damai

Suling : G … F - G - Am

Am G

entah apa . . . bagaikan kayu basah dimakan api

G F Am …

api curiga , api cemburu … api kerinduan yang membara

Em Am

oh angin … . kabarkan

F Em Am

melati di depan rumahku menantimu . . .

Am F Am F … Am

( haa … aaaa … aaaa … aaa . . aaa … aaa . . )

Kembali ke : ( * ) , ( * * ) , ( # ) , ( ^^ ) , Reff , ( # )

Em F

ha … . aaa … aaaaa … .

Em Am

ha … . aaa … aaaaa … .

[ Ending : ]

Am G Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am Em Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am G Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Am Em Am

duhai angin … kabarkan lah melati menanti …

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hati-hati di Jalan - Tulus, Viral di TikTok, Kunci Mudah Dimainkan dari F

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Beautiful Crazy - Luke Combs: Beautiful Crazy She Cant Help But, Amaze Me

Video Klip Pecah Seribu - Elvy Sukaesih:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu