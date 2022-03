Chord dan Lirik Lagu Terbaru Tulus - Hati-hati di Jalan, Tembus Top 50 Spotify Global

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Tulus saat tampil pada acara Prodia Healthy Fun Festival di Jakarta. Prodia kembali menggelar Prodia Healthy Fun Festival dengan tema Peduli dan Prioritaskan Kesehatan Mu (PPKM). Tahun ini, kali pertama Prodia Healthy Fun Festival dilaksanakan secara online beberapa waktu lalu. Prodia Healthy Fun Festival 2021 hadir dengan beragam rangkaian acara menarik dalam bentuk webinar yang mengangkat topik-topik kesehatan dari berbagai aspek seperti Financial Talk bersama Prita Ghozie (Zap Finance) "Keuangan Aman, Kesehatan Nyaman" kemudian Stress Management Talk bersama dr. Andri Sp.KJ dan Ayla Dimitri "Jangan Diam-Diam Stress". Ada juga sesi Cardio with Paradigm Fitness dan Sport Talks with dr. Rachmad Wishnu, Healthy Talk & Live Cooking Demo with Chef Stefany, MasterChef Indonesia. rangkaian acara Prodia Healthy Fun Festival 2021 ditutup oleh penampilan spesial penyanyi Tulus.//IST/HO