Cha Eun Woo Gelar Fan Meeting di Indonesia Hari Ini, Sabtu 23 Juli 2022, Berikut Jadwal Acaranya

TRIBUNNEWS.COM - Anggota boyband Korea Selatan ASTRO sekaligus aktor, Cha Eun Woo, menggelar fan meeting di Indonesia pada hari ini, Sabtu (23/7/2022).

Cha Eun Woo akan menggelar fan meeting di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Dilansir laman resmi promoter Lumina Entertainment, fan meeting Cha Eun Woo di Indonesia bertajuk 2022 Just One 10 Minute (Starry Caravan) in Jakarta.

Acara fan meeting Cha Eun Woo ini akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Sebagai aktor, Cha Eun Woo dikenal melalui drama True Beauty hingga My ID Is Gangnam Beauty.

Dalam acara fan meeting Cha Eun Woo di Jakarta, terdapat rangkaian acara yang sudah diunggah oleh promotor melalui media sosial ataupun laman resmi.

Dirangkum Tribunnews.com, inilah jadwal acara fan meeting Cha Eun Woo di Jakarta:

1. Penukaran tiket: 09.00 WIB-selesai

2. Gerbang utama dibuka: 10.00 WIB

3. Area F&B dibuka: 10.00 WIB