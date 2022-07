Erick Iskandar Rasakan Jessica Iskandar Banyak Berubah Gara-gara Vincent Verhaag : Dulu kan Glamour

YouTube Trans7 Official

TRIBUNNEWS.COM - Erick Iskandar, kakak kandung Jessica Iskandar melihat sang adik banyak berubah setelah dinikahi Vincent Verhaag.

Erick Iskandar berterima kasih kepada Vincent Verhaag, lantaran sudah banyak mengubah Jessica Iskandar.

Erick Iskandar merasa Jessica Iskandar banyak berubah terutama pada gaya hidupnya.

Wanita yang akrab disapa Jedar ini, mulai mengurangi gaya hidup dan lebih fokus terhadap keluarga.

Dikutip dari saluran YouTube Trans7 Official, Erick mengucapkan terima kasih pada Vincent Verhaag.

"Thanks to Vincent sih, Vincent ngebilangin Jedar kayaknya banyak hal, maksudnya dalam the real life," ujar Erick, Minggu (23/7/2022).

"Dulu Jedar kan glamour, kaya sekarang fokus sama keluarga, apa yang perlu dibeli, yang nggak perlu ya enggak," sambungnya.

Jedar juga menyampaikan bahwa Vincent banyak memberi perubahan.

"Iya sih, soalnya mungkin waktu aku pindah ke Bali juga banyak perubahan gitu," jelas Jedar.

Sebelum Jedar menikah dengan Vincent, ia memiliki gaya hidup yang glamour dan mewah.