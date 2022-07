Lirik dan Chord Gitar Lagu Satu-Satu - Idgitaf: Aku Sudah Tak Marah Walau Masih Teringat

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Satu-Satu dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Satu-Satu dinyanyikan oleh penyanyi Idgitaf.

Lagu Satu-Satu dirilis pada 10 Juni 2022 di akun YouTube Idgitaf.

Lirik dan Chord Satu-Satu - Idgitaf:

Capo Fret 4

Intro : C…C…

C

Mata Pernah Melihat

C F -Em

Telinga pernah mendengar…

Dm C

Badan pernah merasa

F

Terekam Jelas….

Dm C

Seakan terjadi baru saja… ha aaaaaa…

C

Siapakah yang salah?

C F F-Em

Siapa yang tanggung jawab…?

Dm C

Waktu terus berjalan

F

Terasa salah…..

Dm G

Karena ada yang belum selesai… oooo…

Reff:

C Cmaj7

Aku sudah tak marah…

C7 F

Walau masih teringat…

Dm A Dm A

Semua yang teradi kemarin..

Dm G

Jadikan ku yang hari ini….

C Cmaj7

Aku sudah tak benci….

C7 F

Walau nyatanya merugi…

Dm A Dm A

Terdengar tidaknya kata maaf…

Dm G F G

Dada lapang terima semua…

F Em

Akan ada… masa depan…

Dm C C7

Bagi semua.. yang bertahan…

F Em

Duniaku… Pernah Hancur…..

D G C

Rangkai lagi…. Satu-satu…

Int. C Am F C

Hu hu uhu uhu uuhu..

C Am F C

Hu hu uhu uhu uuhu…

C

Tak semua kan paham, hmm

C F

Dan tak semua katakana….

Dm

Maaf semua harus terjadi …

Em

(pasti rasa sepi..)

F

Kini kau tak sendiri lagi..

Dm

(Lagi dan Lagi..)

G

Aku akan coba pahami… oooo…

Reff:

C Cmaj7

Aku sudah tak marah…

C7 F

Walau masih teringat…

Dm A Dm A

Semua yang teradi kemarin..

Dm G

Jadikan ku yang hari ini….

C Cmaj7

Aku sudah tak benci….

C7 F

Walau nyatanya merugi…

Dm A Dm A

Terdengar tidaknya kata maaf…

Dm G F G

Dada lapang terima semua…

F Em

Akan ada… masa depan…

Dm C C7

Bagi semua.. yang bertahan…

F Em

Duniaku… Pernah Hancur…..

D G C

Rangkai lagi…. Satu-satu…

