Terllihat Akrab, Ternyata Gisel Galak Saat di Rumah, Gempi Pun Protes 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terlihat akrab dengan Gempita Nora Marten, ternyata Gisel galak lo pada Gempi.

Jika di layar kaca Gisel dan Gempi terlihat akrab dan harmonis, rupanya hal itu tidak terjadi selalu saat mereka di rumah. Gisel galak.

Sikap Gisel galak ini diakui berbeda dengan sang mantan suami. Ia merasa jika Gading Marten yang lebih memanjakan anaknya.

"Aku tuh di rumah galak, papah Gading yang versi goodnya aku badnya, jadi kalau dia pergi berdua sama aku tuh ternyata dia merasa is not my holiday, ini tuh maunya kamu hahaha," kata Gisel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurut Gisel, sebagai orangtua harus tegas dan tidak selalu memanjakan anak.

Sebab, hal itu supaya anak lebih mandiri dan tidak selalu tergantung ke orangtua.

"Tapi kayaknya didik anak harus ada step stepnya, kalo dimanjain terus sampai kapan, dia tuh diumur segini masih banyak hal yang belum bisa dikerjain sendiri," jelas Gisel.

"Kaya mandi atau makan gitu kadang susah, lama ga kelar-kelar," ujar Gisella Anastasia lagi.

Karena sikap Gisel yang galak di rumah, Gempi kerap melakukan protes kepada ibundanya.