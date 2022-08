Chord Gitar Seluas Harapan - Endah N Rhesa, Kunci Dimainkan dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Seluas Harapan yang dinyanyikan oleh duo musisi Indonesia, Endah N Rhesa.

Endah N Rhesa merilis lagu Seluas Harapan pada tahun 2015.

Lagu ini masuk dalam album musik keempat mereka dengan judul sama.

Seluas Harapan - Endah N Rhesa

[ intro ] C Am 2x

C Am

berkali-kali kulewati jalan ini

G F

namun sekarang terasa berbeda

C Am

saat kulangkahkan kaki di pesisir pantai

G F

terbentang luas seluas harapan

[ chorus ]

F C/E

harapanku padamu

F Am

untuk selalu di sini

F C

harapanku padamu

F C G

tuk bersama hingga akhir waktu

[ int ] C Am G F

C Am

mungkin perjalanan ini memakan waktu

G F

hingga kita lelah tak sabar menunggu

C Am G

tapi kita telah berjanji untuk saling menyayangi

F

walau apa pun yang terjadi

[ chorus ]

F C/E

harapanku padamu

F Am

untuk selalu di sini

F C

harapanku padamu

F C G

tuk bersama hingga akhir waktu

[ int ] C

[ solo ] Am G F G

[ chorus ]

F C/E

harapanku padamu

F Am

untuk selalu di sini

F C

harapanku padamu

F C G

tuk bersama hingga akhir

C G

oh hingga akhir waktu

[ outro ] C F 2x

(Tribunnews.com)