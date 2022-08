Chord Gitar dan Lirik Lagu Hatiku Terluka Lagi - Dadali: Kini Aku Haruslah Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Hatiku Terluka Lagi dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor.

Band ini berdiri pada 2008.

Lagu Hatiku Terluka Lagi dirilis tahun 2018.

Chord gitar dan lirik lagu Hatiku Terluka Lagi - Dadali:

Intro : Am..E..Am..E

Am Dm

..Hatiku terluka lagi

G C

..olehmu yang aku cinta

F Dm

..untuk yang kesekian kali

E Am

kau melukai perasaanku

Am Dm

..Sungguh aku tak mengerti

G C

..seringkali kau mengkhianati

F Dm

..entah apa salahku ini

E Am

kau sering melukai hatiku

Reff :

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau selalu buatku bersedih

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau buat hatiku menangis

Am Dm

..Sungguh aku tak mengerti

G C

..seringkali kau mengkhianati

F Dm

..entah apa salahku ini

E Am

kau sering melukai hatiku

Reff :

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau selalu buatku bersedih

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau buat hatiku menangis

Musik : Dm..G..C..F

Dm..E..Am

Reff End:

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau selalu buatku bersedih

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau selalu buatku bersedih

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau selalu buatku bersedih

Dm

Kini aku haruslah pergi

G C

..tak sanggup ku terus begini

F Dm

..selalu saja ku tersakiti

E Am

kau buat hatiku menangis

