Chord Gitar Takdir Memanggil - Jason Ranti, Kunci Dimainkan dari C

Berikut chord gitar dan lirik lagu Takdir Memanggil yang dipopulerkan oleh Jason Ranti.

Jason Ranti adalah musisi asal Tangerang yang lahir pada 22 Oktober 1984.

Takdir Memanggil - Jason Ranti

[Intro]

C Am Em F

[Verse 1]

C Am Em F

Seminggu hujan deras

C Am Em F

Terhempas di jalan saat rindu makin mengeras

C Am Em F

Lalu lalang orang dimana mana mereka gila

C Am Em F G

Ku lupa cara berdoa ucapkan saja bismillah

[Chorus]

F G

Terasa penting

F G

Sepagi itu

F G

Bisikan angin

G# Am

Jauh di situ

G F

Kudengar takdir memanggil

G F C

Nama kita berdua

[Verse 2]

C Am Em F

Sepintas lampu kota

C Am Em F

Sinarnya mengalun bercampur resah pada jendela

C Am Em F

Silang saling mimpi berebut tempat di Jakarta

C Am Em F G

Kulelah dengan dilema kuucapkan saja terserah

[Chorus]

F G

Aku dan dia

F G

Lawan dunia

F G

Sulit percaya

G# Am

Waktu kulihat

G F

Kulihat takdir mendekat

G F C

Ke arah kita berdua

[Verse 3]

C Am Em F

Sebelum pagi datang

C Am Em F

Sebelum luka berganti lalu lupa lalu menghilang

C Am Em F

Hingar bingar bintang kulihat ada di angkasa

C Am Em F G

Begitu jelas kudengar suara bisikan semesta

[Chorus]

F G

Sungguh ternyata

F G

Semua terekam

F G

Tiada bahasa

G# Am

Mampu ungkapkan

G F

Ketika takdir gaungkan

G F C

Rasa kita berdua

[Verse 4]

C Am Em F

Terlalu banyak dusta

C Am Em F

Mereka simpulkan lebih baik kita berhenti

C Am Em F

Kupikirkan sendiri siapa pula butuh opini

C Am Em F G

Perlahan kupaham kuhanya perlu dengar nurani

[Chorus]

F G

Setipis awan

F G

Terkadang bimbang

F G

Kadang misteri

G# Am

Sungguh terjadi

G F

Kurasa takdir mengerti

G F C

Hati kita berdua

[Verse 5]

C Am Em F

Lupakan malam minggu hmm

C Am Em F

Tak perlu atur waktu di dalam hati kita bercumbu

C Am Em F

Pelan pelan saja bahasa kasih selalu sunyi

C Am Em F G

Sensasi musik bisu sedikit orang bisa pahami

[Chorus]

F G

Nyaris mustahil

F G

Tiada bunyi

F G

Kita terlahir

G# Am

Di dalam sunyi

G F

Biarkan takdir terangkan

G F C

Bahasa kita berdua

[Verse 6]

C Am Em F

Siap siap melayang

C Am Em F

Alami tinggi natural terang datang dan menghujam

C Am Em F

Padu padan warna bermotifkan corak mimpi

C Am Em F G

Aroma nirwarna sayonara basa basi

[Chorus]

F G

Alunan rasa

F G

Lain dimensi

F G

Penggalan nada

G# Am

Dalam telinga

G F

Kudengar takdir nyanyikan

G F C

Ooo lagu kita berdua

[Outro]

C Am Em F

