Pemain PSIS Alfeandra Dewangga Selingkuh, Vivi Novika Curhat: Sakit Hati dan Merasa Terzalimi

TRIBUNNEWS.COM - Nama punggawa PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga viral di media sosial.

Nama Dewangga juga menjadi trending Twitter pada Jumat (5/8/2022).

Dewangga trending Twitter pada 5 Agustus 2022, setelah dikabarkan selingkuhi Vivi Novika

Lebih dari empat ribu cuitan membicarakan hubungan asmara Dewangga dengan sang tunangan, Vivi Novika.

Ya, Dewangga sebenarnya sudah melamar Selebgram Vivi Novika pada awal bulan Ramadan lalu.

Vivi memamerkan cincin dan menuliskan 'finally i said yes' dalam unggahan tersebut.

Alfeandra Dewangga beri cincin untuk Vivi Novika

Sayangnya, hubungan Dewangga dan Vivi harus kandas pada Juli 2022.

Hubungan Dewangga dan Vivi mulai terlihat renggang setelah Dewangga menghapus semua potret bersama Vivi.

Pada awal Agustus 2022, Vivi akhirnya membongkar hubungannya dengan Dewangga kandas karena ada orang ketiga.

Melalui akun @viviinovika, Vivi mengaku sudah putus dengan Dewangga dan perselingkuhan kekasih adalah satu penyebab besarnya.

"I recovery my self dari kemarin banyak banget yang nungguin klarifikasi, jujur gamau banget begini tapi it should be.