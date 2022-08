Syech Zaki Sebut sang Istri Jadi Makin Disudutkan, Tasyi Athasyia: yang Aku Butuh Cuman Dukungan

TRIBUNNEWS.COM - Tasyi Athasyia kini semakin disudutkan, dampak dari klarifikasinya hingga postingan isi pesan grup keluarganya.

Tasyi Athasyia mengaku bahwa dirinya tak ada dendam maupun rasa benci kepada Tasya Farasya.

Dikutip dari YouTube Tasyi Athasyia, Sabtu (6/8/2022), Tasyi Athasyia hanya membutuhkan dukungan dari keluarganya.

"Aku berani juga sumpah, sumpah demi Allah, aku nggak ada rasa dendam, aku even nggak ada rasa benci sama Tasya, sama sekali."

"Kalau aku ada rasa marah, nggak mungkin dua tahun aku diem."

"Yang aku butuh itu cuman dukungan, aku sama sekali tidak butuh minta maaf bahkan," tegas Tasyi Athasyia.

Tasyi Athasyia berusaha untuk meluruskan permasalahan ini.

"Jadi keputusan yang aku ambil tadi malem memang berdasarkan fakta."

"Kalau kemarin aku tidak stand up for myself, siapa yang bakal ngelurusin?"

"Karena orang yang mau ngurusin ini nggak mau," lanjutnya.