Jawaban Baim Wong Saat Dituding 'Created By The Poor Stolen By The Rich' soal Citayam Fashion Week

Baim Wong menjawab soal tudingan dirinya yang disindir "Created By The Poor Stolen By The Rich".

TRIBUNNEWS.COM - Artis Baim Wong menjawab tudingan Created By The Poor Stolen By The Rich terkait Citayam Fashion Week.

Beberapa waktu lalu, Baim Wong mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HAKI yang kemudian dicabutnya.

Atas tindakannya tersebut, Baim Wong mendapat kritikan pedas dan dituding dengan ungkapan Created By The Poor Stolen By The Rich.

Adapun arti dari kalimat Created By The Poor Stolen By The Rich adalah diciptakan oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya.

Baim Wong pun menanggapi tudingan tersebut dengan santai dan menyebut tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin.

"Pokoknya semua itu nggak ada perbedaan," ujar Baim Wong, Sabtu (6/8/2022) dikutipkanal YouTube Trans7 Officia.

"Kaya atau miskin nggak ada di mata gue," lanjutnya.

Baca juga: Klarifikasi soal Uang Rp 500 Juta dari Baim Wong, Bonge: Suruh Nyari Orang untuk Daftar Catwalk

Ayah dua anak itu menjelaskan hanya membantu ingin membantu.

"Yang ada kita harus saling membantu bagaimana caranya mereka tidak sengsara. Rezeki kitalah buat mereka," imbuhnya.

Sementara itu, istri Baim Wong, Paula Verhoeven mengaku ada beberapa pekerjaan yang batal setelah adanya pro-kontra pendaftaran Citayam Fashion Week ke HAKI.