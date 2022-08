Chord Gitar Sandaran Hati - Virzha: Tak Kan Ada Lagi, Engkaulah Sandaran Hati

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sandaran Hati, lengkap dengan video klipnya.

Lagu berjudul Sandaran Hati dinyanyikan oleh Virzha.

Lagu Sandaran Hati milik Virzha baru dirilis pada 4 Agustus 2022 lalu.

Lagu Sandaran Hati menceritakan tentang satu sosok yang berperan penting karena selalu hadir dalam hidup seseorang meskipun kehadirannya sering disia-siakan.

Lagu ini juga menceritakan tentang kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan.

Baru beberapa hari dirilis video klipnya telah ditonton oleh lebih dari 333 ribu penonton di YouTube.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Shes Got a Way - Billy Joel

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sandaran Hati - Virzha:

Intro :

C Am -G F Am G Bb..

Am C

tak pernah aku begini..

Am C

teringat tentang dirimu..

-Bm Am

begitu dalamnya..

G F Am G

cintaku padamu..

Am -Bm C

kurasa kujatuh hati..

Am -Bm C

meskipun kau takkan tau..

-Bm Am G F Am G

setiap saat ku menunggu dirimu..

Reff :

C -Bm Am -G

baru ku sadari cintaku ini..

F G

bertepuk sebelah tangan saja..

C -Bm Am -G

takkan ada lagi cinta yang lain..

F G F

engkaulah sandaran hati..

F C

cobalah buka hatimu..

F Am

kurasa kau akan tahu..

-G F Em Dm Am Bm

setiap saat ku menunggu dirimu..

Reff :

C -Bm Am -G

baru ku sadari cintaku ini..

F G

bertepuk sebelah tangan saja..

C -Bm Am -G

takkan ada lagi cinta yang lain..

F G Am

engkaulah sandaran hati..

Bm

nanti kan tiba

-Em F

kau kan mengerti

G (C)

pengorbananku.. wouwoo..

Musik :

C E F D

G E Am Bb Am G..

Reff :

C -Bm Am A

baru ku sadari cintaku ini..

(overtune)

D -F#m Bm A

baru ku sadari cintaku ini..

G A Bm-C#m

bertepuk sebelah tangan saja..

D -F#m Bm A

takkan ada lagi cinta yang lain..

G A A Bbm Bm A

engkaulah sandaran hati..

G A

baru kusadari..

Bm C#m F#m G -F#m

takkan ada lagi cinta yang lain..

Em A G -F#m

engkaulah sandaran hati..

Em A D

engkaulah sandaran hati..

Baca juga: Chord Gitar New Divide - Linkin Park: So Give Me Reason To Prove Me Wrong To Wash This Memory Clean

Video Klip Sandaran Hati - Virzha:

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu