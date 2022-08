Lirik dan Kunci Gitar Dalam Sepiku Kaulah Candaku - Andra Respati ft Gisma Wandira, Chord Dasar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord Dalam Sepiku Kaulah Candaku (Cintaku) dari Andra Respati ft Gisma Wandira.

Lagu berjudul Cintaku ini ditulis oleh Sam Kawe.

Lirik dan Kunci Gitar Dalam Sepiku Kaulah Candaku (Cintaku) - Andra Respati ft Gisma Wandira:

Reff :

Am Dm

dalam sepiku kaulah candaku

G C

dalam gelapku kaulah pijarku

F E Am E

dalam hatiku engkaulah cintaku

Intro : Am Am G

Dm G Am E

.

Am

kerinduan

Am G

yang kini kurasakan

Dm F

terjawab sudah dengan hadirmu

G Am

membawa kehangatan

.

Int. F G Am E

.

Am

se.kian lama

Am G

kau doa yang ku pintakan

Dm F

Tuhan kirimkan engkau padaku

G Am Am E

mengisi kisah hidupku

.

Reff :

Am Dm

dalam sepiku kaulah candaku

G C

dalam gelapku kaulah pijarku

F E Am E

dalam hatiku engkaulah cintaku

.

Am Dm

kaulah lentera di dalam jiwa

G C

kuatkan raga peluk nan cinta

F E Am

semoga abadi cinta tuk selamanya

.

Musik : Dm E Am Am A

Dm G E E

.

Am

sekian lama

Am G

kau doa yang ku pintakan

Dm F

Tuhan kirimkan engkau padaku

G Am Am E

mengisi kisah hidupku

.

Reff :

Am Dm

dalam sepiku kaulah candaku

G C

dalam gelapku kaulah pijarku

F E Am E

dalam hatiku engkaulah cintaku

.

Am Dm

kaulah lentera di dalam jiwa

G C

kuatkan raga peluk nan cinta

F E Am E

semoga abadi cinta tuk selamanya

.

Am Dm

dalam sepiku kaulah candaku

G C

dalam gelapku kaulah pijarku

F E Am E

dalam hatiku engkaulah cintaku

.

Am Dm

kaulah lentera di dalam jiwa

G C

kuatkan raga peluk nan cinta

F E Am

semoga abadi cinta tuk selamanya

Baca juga: Lirik dan Chord Tak Sedalam Ini - Esa Risty: Andai Rasa di Hati Tak Sedalam Ini

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Sudah Tak Cinta - Ziell Ferdian, Kunci Gitar Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)