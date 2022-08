7 Fakta Drama If You Wish Upon Me: Terinspirasi dari Organisasi di Belanda, Dibintangi Ji Chang Wook

Drama Korea If You Wish Upon Me dibintangi oleh Ji Chang Wook, Sooyoung SNSD, Won Ji An dan Sung Dong Il.

TRIBUNNEWS.COM - Stasiun TV KBS kembali menghadirkan drama Korea terbaru berjudul If You Wish Upon Me.

If You Wish Upon Me tayang perdana pada Rabu (10/8/2022) di Viki dan Viu.

Drama Korea If You Wish Upon Me dibintangi oleh Ji Chang Wook, Sooyoung SNSD, Won Ji An dan Sung Dong Il.

If You Wish Upon Me berjumlah 16 episode, tayang tiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 WIB.

Ide cerita If You Wish Upon Me terinspirasi dari organisasi nyata di Belanda bernama Ambulance Wish Foundation.

Sebelum menyaksikannya, simak dulu kumpulan fakta tentang drama Korea If You Wish Upon Me yang telah dirangkum Tribunnews.

1. Terinspirasi dari Organisasi di Belanda

Mengutip Soompi, If You Wish Upon Me adalah sebuah drama yang terinspirasi oleh sebuah organisasi nyata di Belanda.

Organisasi ini memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Sebuah kisah menyentuh terungkap ketika seorang pemuda putus asa bergabung dalam organisasi tersebut.