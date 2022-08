Serial I am Groot. Berikut link nonton I am Groot lengkap dengan sinopsis, trailer dan daftar pemainnya.

Serial I am Groot mulai tayang sejak 10 Agustus 2022.

Serial I am Groot berkisah tentang perjalanan Groot di galaksi.

Serial I am Groot memiliki 5 episode, di antaranya, Goot's Firs Steps, The Little Guy, Groot's Pursuit, Groot Takes a Bath dan Magnum Opus.

Sehingga total dari kelima episode I am Groot hanya berdurasi 20 menit.

Disutradarai oleh Kirsten Lepore, I am Groot dibintangi sederet artis di anyatanya, Vin Diesel, Fred Tatasciore, Terri Douglas.

Sementara itu, I am Groot merupakan spin-off Guardians of the Galaxy yang dirilis pada 2017.

Pada Guardians of the Galaxy, Groot berperan sebagai penyerbu yang ingin menaklukkan planet Bumi, dikutip dari comingsoon.net.

Sejak saat itu, Groot dikenal dengan slogannya "I am Groot".