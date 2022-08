Perjalanan Karier Liam Gallagher, Mantan Vokalis Band Oasis yang Kini Memilih Bersolo Karier

TRIBUNNEWS.COM - Liam Gallagher adalah seorang penyanyi-penulis lagu Inggris yang umumnya dikenal sebagai vokalis dari band Brit-pop Oasis.

Liam Gallagher menjadi satu artis pop paling menonjol di tahun 1990-an.

Liam adalah penulis lagu utama Oasis.

Oasis pecah setelah hengkangnya sang kakak, Noel Gallagher pada tahun 2009.

Mengutip famoussingers.org, Liam Gallagher atau William John Paul Gallagher lahir di Burnage, Manchester pada 21 September 1972.

Liam Gallagher telah menyatakan bahwa ia menjadi seorang seniman karena "kerusakan" yang ditimbulkan oleh ayahnya yang kasar dan alkoholik.

Ia mulai bermain musik dengan saudaranya, Noel, pada usia dini.

Liam menyebut The Beatles, The Who, The Kinks, The Stone Roses, dan The Jam sebagai inspirasi musik utamanya.

Karier Musik dan Pencapaian

Liam Gallagher menjadi vokalis utama The Rain setelah menerima undangan dari teman sekolahnya, Paul “Guigsy” McGuigan.