PROFIL Liam Gallagher, Mantan Vokalis Band Oasis yang Lahir di Manchester

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Liam Gallagher yang merupakan mantan vokalis band rock Oasis.

William John Paul Gallagher atau yang dikenal dengan Liam Gallagher lahir di Burnage, Manchester pada 21 September 1972.

Liam Gallagher merupakan anak bungsu dari pasangan yang bernama Thomas dan Peggy Gallagher., dikutip dari thefamouspeople.com.

Liam Gallagher memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Noel dan Paul.

Sejak kecil Liam Gallagher tertarik dengan dunia musik.

Hingga akhirnya ia dan saudaranya yang bernama Noel mulai bermusik dengan mengambil referensi dari The Beatles, The Who, The Stone Roses, The Jam, dll.

Baca juga: Perjalanan Karier Liam Gallagher, Mantan Vokalis Band Oasis yang Kini Memilih Bersolo Karier

Perjalanan Karir Liam Gallagher

Liam Gallagher memulai karirnya dengan menjadi vokalis utama The Rain bersama teman sekolahnya yang bernama Paul “Guigsy” McGuigan, dikutip dari famoussingers.org.

Pada tahun 1991, band ini berkembang menjadi Oasis.

Kemudian Noel bergabung dengan Oasis dengan syarat ia menjadi gitaris dan penulis lagu utama.