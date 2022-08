Sinopsis If You Wish Upon Me Episode 2 yang Tayang Malam Ini di Viu, Gyeo Rye Gabung Tim Genie

Kolase Tribunnews/Poster If You Wish Upon Me (Kiri) dan Ji Chang Wook (Kanan)| Pada episode 2 ini, Gyeo Rye akan bergabung untuk menjadi pekerja sukarela di rumah sakit.

TRIBUNNEWS.COM - If You Wish Upon Me merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Ji Chang Wook.

If You Wish Upon Me berkisah tentang seorang laki-laki yang ingin memiliki kehidupan yang normal dengan menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit.

Disutradarai oleh Kim Yong Wan, drama Korea If You Wish Upon Me dibintangi sederet artis di antaranya, Ji Chang-Wook, Sung Dong Il dan Sooyoung.

Diketahui, drama Korea If You Wish Upon Me Episode 1 telah tayang sejak 10 Agustus 2022 di Viu.

Sementara If You Wish Upon Me Episode 2 akan tayang Kamis, 11 Agustus 2022, malam ini.

Berikut sinopsis If You Wish Upon Me Episode 2 yang dikutip dari Viu.com:

Sebelumnya, pada episode 1, Tae Sik dan Yeon Joo membawa seorang mantan kapen Tim genie yang sedang mengalami kehidupan rumit ke kampung halamannya di Laut Timur.

Kemudia mereka bertemu dengan Gyeo Rye.

Saat itu, Gyeo Rye sedang melarikan diri dari musuh.

Kejadian tersebut menjadi awal dari perjalanan kisah mereka.