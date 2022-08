LINK Nonton If You Wish Upon Me Episode 1 Subtitle Indonesia: Ji Chang Wook Jadi Sukarelawan

Sooyoung SNSD dan Ji Chang Wook dalam drama If You Wish Upon Me.| Akses link nonton drama Korea If You Wish Upon Me episode 1 subtitle Indonesia dalam artikel ini.

Drama KBS terbaru, If You Wish Upon Me episode 1 tayang perdana Rabu (10/8/2022).

If You Wish Upon Me berjumlah 16 episode, tayang tiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 WIB.

Deretan artis yang bermain dalam If You Wish Upon Me antara lain, Ji Chang Wook, Sooyoung SNSD, Won Ji An dan Sung Dong Il.

Bagi para penggemar drama Korea di Indonesia bisa menyaksikannya secara streaming melalui aplikasi Viu.

(Link nonton If You Wish Upon Me episode 1 subtitle Indonesia ada di akhir artikel)

**SPOILER If You Wish Upon Me Episode 1**

Dikutip dari Viu, Yoon Gyeo Rye (Ji Chang Wook) bertugas jadi pekerja sosial sukarela.

Namun, penampilan Yoon Gyeo Rye tidak seperti sukarelawan pada umumnya.

Yoon Gyeo Rye datang dengan mengendarai mobil sport, dan berpakaian rapih bak perlente.