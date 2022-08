Kumpulan Chord Gitar dan Lirik Lagu Nasional, Mulai Hari Merdeka hingga Maju Tak Gentar

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada kumpulan chord gitar dan lirik lagu nasional.

Lagu nasional ini dapat dinyanyikan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Ada lagu Hari Merdeka, Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar dan Syukur.

Berikut kumpulan lagu nasional yang biasa dinyanyikan dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI.

Hari Merdeka (17 Agustus) ciptaan H.Mutahar

(Intro) C-G-C-F-C-G-C C.

C G C

Tujuh belas Agustus tahun empat lima

C G C

Itulah hari kemerdekaan kita

F C

Hari merdeka nusa dan bangsa

Am G

Hari lahirnya bangsa Indonesia

G F D

Merdeka

C G C

Sekali merdeka tetap merdeka

C G C

Selama hayat masih di kandung badan

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G F G

Mempertahankan Indonesia

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G C

Membela negara kita

Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki

Intro : C F C ~

Dm G ~ C ~

C

Indonesia tanah air beta

Am D G

Pusaka abadi nan jaya ~

C F

Indonesia sejak dulu ka ~ la

C G C

Selalu dipuja-puja bangsa

Reff:

G

Di sana tempat lahir beta

E Am

Dibuai dibesarkan bunda

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata ~

Intro : F ~ C ~ C G C ~

C

Indonesia tanah air beta

Am D G

Pusaka abadi nan jaya ~

C -C7 F Fm

Indonesia sejak dulu ka ~ la

C G C

Selalu dipuja-puja bangsa ~

Reff:

G

Di sana tempat lahir beta

E Am

Dibuai dibesarkan bunda

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata ~

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata ~

Kumpulan chord gitar dan lirik lagu nasional (Tangkap layar www.twibbonize.com)

Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman

C

Indonesia tanah airku

G

Tanah tumpah darahku

G

Disanalah aku berdiri

C

Jadi pandu ibuku...

C

Indonesia kebangsaanku

C7 F

Bangsa dan Tanah Airku

Dm C

Marilah kita berseru

G C

Indonesia bersatu

F

Hiduplah tanahku

C

Hiduplah negriku

G G7 C C7

Bangsaku Rakyatku semuanya

F

Bangunlah jiwanya

C

Bangunlah badannya

G C C7

Untuk Indonesia Raya

F

Indonesia Raya

C Am

Merdeka Merdeka

Dm G C C7

Tanahku negriku yang kucinta

F

Indonesia Raya

C Am

Merdeka Merdeka

Dm G C

Hiduplah Indonesia Raya

Lirik Lagu dan Chord Gitar 'Maju Tak Gentar' Ciptaan Cornel Simanjutak

C

Maju tak gentar

F C

Membela yang benar

Dm

Maju tak gentar

G

Hak kita diserang

C

Maju serentak

F C

Mengusir penyerang

Dm

Maju serentak

G C

Tentu kita menang

F

Bergerak bergerak,

C

Serentak serentak

G C

Menerkam menerjang terjang

F

Tak gentar tak gentar,

C

Menyerang menyerang

G C

Majulah majulah menang

Lirik dan chord gitar lagu Syukur ciptaan H. Mutahar

A

Dari yakin ku teguh

D

hati ikhlas ku penuh

A

akan karunia mu

D

Tanah air pusaka

C

indonesia merdeka

B

syukur aku sembahkan

C B F

kehadirat mu tuhan

(Tribunnews.com)