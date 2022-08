Chord Gitar Lagu Tertawan Hati - Awdella: Tak Mau Kehilangan tapi Lelah Berjuang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Tertawan Hati dipopulerkan oleh Awdella.

Lagu Tertawan Hati telah dirilis pada 1 Juli 2022.

Video klip Tertawan Hati diunggah di kanal YouTube HITS Record dan ditonton lebih dari 300 ribu kali hingga Kamis (18/8/2022).

Kini lagu tersebut tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: tak mau kehilangan tapi lelah berjuang.

Chord Gitar Tertawan Hati - Awdella:

(Intro) Am G F

Am G F

ha..

C Am

sudah.. ku coba sepenuh hati..

F G Em A

untuk.. menjadi malaikat..

Dm Fm

menepikan.. perasaan..

Em Am

runtuhkan egoku..

D G

namun sayapku.. remuk..

C -G/B Am

bila.. ku tanya.. pada diriku..

F G Em A

mengapa aku bertahan..

Dm Fm

menerima.. keadaan..

Em Am

yang tak baik saja..

D E

memaksakan.. segalanya..

(Chorus)

D C#m F#m

sakit.. tak sang..gup..

Bm E Em A

sadarkah kita terlalu hancur..

D Dm C#m

hilang habis tak bersisa..

F#m Bm

tapi tak mampu ku menyerah..

Dm E F#m E D

terta..wan.. hati..

F#m E D

hoooo wo..

Bm

tak mau kehilangan..

E

tapi lelah berjuang..

C#m F#

bukankah rumah tempatku bersandar..

Bm

sendiri ku tak bisa..

C#m

bersama ku tersiksa..

G

ini kenyataannya..

E

kita tak baik saja..

(Chorus)

D C#m F#m

sakit.. tak sang..gup..

E A

sadarkah kita terlalu hancur..

D C# F#m

hilang habis tak bersisa

E Bm C#m D

tapi tak mampu ku menyerah..

E D E C#m F#m

tertawan hati.. wo..oo..

E Dm A

ho.. kita terlalu han..cur..

C#m F#m

hilang habis tak bersisa

F Bm

tapi tak mampu ku menyerah..

C#m D E

huowouwo.. tak mampu ku menyerah..

F#m E D

tertawan.. hati.. hee mm..

(Intro) F#m E D

F#m E D

ha..

A F#m

sudah.. ku coba sepenuh hati..

D E C#m F#

untuk.. menjadi malaikat..

Bm Dm

menepikan.. perasaan..

C#m F#m

runtuhkan egoku..

B E

namun sayapku.. remuk..

A -E/G# F#m

bila.. ku tanya.. pada diriku..

D E C#m F#

mengapa aku bertahan..

Bm Dm

menerima.. keadaan..

C#m F#m

yang tak baik saja..

B C#

memaksakan.. segalanya..

(Chorus)

B A#m D#m

sakit.. tak sang..gup..

G#m C# C#m F#

sadarkah kita terlalu hancur..

B Bm A#m

hilang habis tak bersisa..

D#m G#m

tapi tak mampu ku menyerah..

Bm C# D#m C# B

terta..wan.. hati..

D#m C# B

hoooo wo..

G#m

tak mau kehilangan..

C#

tapi lelah berjuang..

A#m D#

bukankah rumah tempatku bersandar..

G#m

sendiri ku tak bisa..

A#m

bersama ku tersiksa..

E

ini kenyataannya..

C#

kita tak baik saja..

(Chorus)

B A#m D#m

sakit.. tak sang..gup..

C# F#

sadarkah kita terlalu hancur..

B A# D#m

hilang habis tak bersisa

C# G#m A#m B

tapi tak mampu ku menyerah..

C# B C# A#m D#m

tertawan hati.. wo..oo..

C# Bm F#

ho.. kita terlalu han..cur..

A#m D#m

hilang habis tak bersisa

D G#m

tapi tak mampu ku menyerah..

A#m B C#

huowouwo.. tak mampu ku menyerah..

D#m C# B

tertawan.. hati.. hee mm..

Video Klip Tertawan Hati - Awdella:

