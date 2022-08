HBO Max Hapus 36 Film dan Serial dari Platformnya, Berikut ini Daftar Lengkapnya  

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Layanan streaming video berlangganan HBO Max dilaporkan akan menghapus 36 film dan serial dari platformnya.

Juru bicara HBO Max mengungkapkan keputusan itu dilakukan karena adanya penggabungan atau merger yang tertunda antara platform ini dengan layanan streaming video Discovery+, yang juga dimiliki perusahaan induk HBO Max Warner Bros Discovery.

“Saat kami berupaya menyatukan katalog konten kami di bawah satu platform, kami akan membuat perubahan pada penawaran konten yang tersedia di HBO Max dan discovery+. Itu akan mencakup penghapusan beberapa konten dari kedua platform,” kata HBO Max dalam sebuah pernyataannya, yang dikutip dari Techcrunch.

Dengan menghapus program pada layanan streamingnya, akan membantu Warner Bros menghemat biaya dan membuka jalan bagi program baru. Meskipun hal tersebut merupakan strategi raksasa streaming untuk menghemat uang, namun para pembuat program khawatir kerja keras mereka dalam membuat tayangan akan sia-sia.

Animator dan pencipta serial animasi Summer Camp Island, Julia Pott mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Warner Bros untuk menghapus serial animasinya dari HBO Max.

Baca juga: Panduan Cara Nonton FRIENDS : The Reunion di HBO GO Melalui Mola TV

"Kami bekerja selama 5 tahun untuk membuat 100 episode animasi. Kami bekerja hingga larut malam, kami adalah keluarga seniman pekerja keras yang ingin membuat sesuatu yang indah, dan HBO MAX menarik serial seolah-olah kami bukan siapa-siapa. Animasi bukan apa-apa!" ungkap Pott di salah satu tweet-nya yang diunggah hari ini, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Serial TV Harry Potter Dikabarkan akan Hadir di HBO Max, Ini Kata Warner Bros

HBO Max belum mengumumkan tanggal dan waktu pasti kapan ke-36 serial dan film ini akan dihapus. Sementara itu, di bawah ini adalah daftar tayangan yang akan dihapus dari platform ini.

HBO Max and HBO Originals :

12 Dates of Christmas

About Last Night

Aquaman: King of Atlantis

Close Enough

Ellen’s Next Great Designer

Esme & Roy

The Fungies!

Generation Hustle

Generation

Infinity Train

Little Ellen

My Mom, Your Dad

My Dinner with Herve

Odo

Ravi Patel’s Pursuit of Happiness

Summer Camp Island

Share

The Not-Too-Late Show with Elmo

The Runaway Bunny

Theodosia

Tig n’ Seek

Yabba Dabba Dinosaurs

Cartoon Network :

Dodo

Elliott From Earth

Mao Mao, Heroes of Pure Heart

Mighty Magiswords

OK K.O.! – Let’s Be Heroes

Uncle Grandpa

Victor and Valentino

Judul Berlisensi :

Detention Adventure

Messy Goes to Okido

Mia’s Magic Playground

The Ollie & Moon Show

Pac-Man and the Ghostly Adventures

Make It Big, Make It Small

Squish