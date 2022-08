Baru Putus, Devano Mulai Pamer Kedekatan dengan Baila Fauri, Singgung soal Cinta Tak Terduga

TRIBUNNEWS.COM - Devano Danendra nampaknya mulai move on dari Naura Ayu.

Belum lama Devano dan Naura Ayu mengumumkan kisah cinta yang mereka jalin selama tiga tahun kandas.

kini anak Iis Dahlia sudah dekat dengan seorang penyanyi, mantan kontestan Indonesian Idol Junior.

Kedekatan Devano dengan perempuan baru diunggah oleh akun @iamdevano pada Minggu (21/8/2022).

Devano terlihat berdiri berhadapan dengan seorang wanita.

Kini diketahui, perempuan tersebut adalah Baila Fauri.

Tak dijelaskan jika mereka menjalin hubungan, namun Devano memberikan caption soal cinta.

"Love came without warning. love is unexpected. you don’t just pick someone and hope it works out. it’s so amazing when someone comes to your life and you expect nothing out of it but suddenly there right in front of you is everything you ever need.’

(Cinta datang tanpa peringatan, cinta itu tak terduga.

Kamu tidak bisa hanya memilih seseorang dan berharap itu berhasil