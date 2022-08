Chord Gitar Honey - Shaggy Dog: Ketika Sepi Datang Melanda Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Honey yang dipopulerkan oleh Shaggy Dog.

Lagu Honey merupakan singel dalam album Shaggy Dog yang bertajuk Bersinar.

Album tersebut dirilis pada tahun 2009.

Honey - Shaggy Dog

Intro : Em Dm Am 2x

Am Dm G Am 3x

.

Am

Ketika sepi datang

Dm

Melanda hatiku

G

Ketika kosong

Am

Datang hinggap di kalbu

.

Am

Engkau selalu hadir

Dm

Engkau selalu datang

G

Engkau paling mengerti

Am

Apa yang ku mau

.

Am Dm

Jangan kau dengarkan

G Am

Kata mereka yang selalu ingin memisahkan kita

Am Dm

Kobarkan asmara

G Am

jauh di dalam dada

.

G Am

Kalau kau bulan Kamu jadi bintangnya

G Am

Bila kau jadi bunga Kamu jadi kumbangnya

G Am

Kalau kau bulan Kamu jadi bintangnya

G Am

Bila kau jadi bunga Aku jadi kumbangnya

.

Reff

Am Dm G C

Honey ku tersayang, honey ku tercinta

Am Dm G C

Hati dilanda rindu tanpa kehadiranmu

Am Dm G C

Oh honey ku tersayang, honey ku tercinta

Am Dm G

Temani diriku sampai akhir nanti

.

Int. Am Dm G Am 2x

G Am G Am 2x

.

G Am G Am

Akhirnya ku temukan ya yang ku cari

G Am G Am

Sepanjang hidupku ia yang ku cari

.

Kembali ke Reff 2x

.

Coda : Am

