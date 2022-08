PROFIL Ray Prasetya, Pria yang Berani Cium Pipi BCL di Panggung, Dari Idola Cilik Kini Bikin Gemas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia maya dihebohkan dengan video seorang pria yang diiketahui Raynald Prasetya atau Ray Prasetya mencium BCL atau Bunga Citra Lestari

Ray Prasetya mencium BCL dalam konser internasional di Singapura.

Video Ray Prasetya mencium BCL tersebut beredar di sosial media TikTok dan Instagram sejak Senin (22/8/2022) pagi.

Sebelum konser hingga kehebohan Ray Prasetya mencium BCL terjadi, dalam unggahan Instagramnya, Ray sudah mengisyaratkan akan beduet dengan BCL.

Ia mengunggah foto bersama dengan BCL saat sedang bernyanyi.

"Will be performing on @bclsinclair first internasional concert 'Blossom'," kaya Ray dikutip Tribunnews.com, Senin (22/8/2022).

Profil Ray Prasetya

Raynald Prasetya kini jadi drummer berbakat. (Instagram @rayprasetya22)

Lalu, siapa Ray Prasetya? Berikut profil singkatnya

Ray Prasetya atau Raynald Prasetya memiliki nama lengkap Muhammad Raynald Prasetya.

Namanya melejit dan menjadi idola di kalangan banyak orang sampai saat ini dan kerap tampil keren dan punya karakter, Ray pun juga sering tampil di sejumlah konser besar, dengan penyanyi yang tak kalah hebat pula.